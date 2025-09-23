В Госдуме призвали запустить программу обмена старых машин на новые

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на г-на Миронова, смысл вышеназванной программы в том, чтобы власти активно помогали жителям страны обновлять личный транспорт, поддерживая при этом российских автопроизводителей. Подразумеваются системообразующие предприятия из списка, утвержденного кабмином: например, ГАЗ и АВТОВАЗ.
Сертификат, выданный при сдаче старой машины в утиль, может играть роль первоначального взноса при желании приобрести новую «ласточку», выпущенную на отечественном конвейере. Недостающую часть суммы можно оплатить собственными сбережениями либо оформить кредит с государственным субсидированием процентной ставки.
Кстати, жители регионов Крайнего Севера, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области имеют шанс получить дополнительные льготы.