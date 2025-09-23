В Госдуме призвали запустить программу обмена старых машин на новые

Благодаря государственной программе «Новый автомобиль — каждой семье» владельцы машин, выпущенных более 15 лет назад, получат возможность сдавать их на утилизацию, получая сертификат на приобретение свежего российского авто. Премьер-министру Михаилу Мишустину направил соответствующее обращение лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на г-на Миронова, смысл вышеназванной программы в том, чтобы власти активно помогали жителям страны обновлять личный транспорт, поддерживая при этом российских автопроизводителей. Подразумеваются системообразующие предприятия из списка, утвержденного кабмином: например, ГАЗ и АВТОВАЗ.

Сертификат, выданный при сдаче старой машины в утиль, может играть роль первоначального взноса при желании приобрести новую «ласточку», выпущенную на отечественном конвейере. Недостающую часть суммы можно оплатить собственными сбережениями либо оформить кредит с государственным субсидированием процентной ставки.

Кстати, жители регионов Крайнего Севера, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области имеют шанс получить дополнительные льготы.