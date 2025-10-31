123

В Госдуме призвали наказывать гаишников за незаконные штрафы

Нововведения должны снизить количество ошибочных постановлений

Межфракционная группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, которым предусмотрены штрафы для невнимательных и недобросовестных инспекторов ГИБДД. Теперь им грозит наказание рублем в размере не менее 5000 целковых.

Анатолий Белецкий

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, являющийся одним из авторов соответствующего документа.

Согласно тексту законопроекта, гаишников необходимо штрафовать за вынесение некорректных постановлений, если фото- и видеоматериалы говорят о том, что якобы провинившийся водитель на самом деле ничего не нарушил. Например, такое случается, когда в прицел дорожной камеры попадает чужой автомобиль либо транспортное средство едет на эвакуаторе.

Даже если просто неудачно легла тень, и автомобилист в итоге получил несправедливый протокол, обычно проще оплатить ошибочный штраф вместо траты времени на его оспаривание. Инспекторы частенько пользуются подобными ситуациями, оформляя заведомо несправедливые постановления в спешке или не желая разобраться в произошедшем, подчеркнул г-н Нилов.

В законопроекте прописано, что выписавшие неправомерный штраф гаишники должны сами раскошеливаться на ту же сумму. Однако она не может быть меньше 5000 рублей.

