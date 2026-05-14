Госдума упростила оформление пьяных водителей

Как сообщает РИА «Новости», вместо траты времени на отдельные бланки инспекторам ГИБДД разрешили ставить отметки об отстранении от управления автомобилем пьяного водителя и задержании его машины в других документах. Например, в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении. Там же будут указаны дата, время и места произошедшего.
Согласно статистике МВД, на составление одного протокола у сотрудника ГАИ в среднем уходит пять минут. Два года назад за управление машиной в пьяном виде и отказ пройти освидетельствование правоохранители возбудили 403,5 тыс. дел. Возможность избежать заполнения хотя бы одного протокола позволит инспекторам сэкономить 33,6 тыс. рабочих часов в год. Кроме того, удастся сократить бюджетные расходы на покупку бумажных бланков.
