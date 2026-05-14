Госдума упростила оформление пьяных водителей

На пленарном заседании депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем, окончательном, чтении поправки в КоАП, позволяющие изменить процедуру оформления нетрезвых автомобилистов. Нововведения дадут возможность гаишникам заполнять меньше протоколов.

Как сообщает РИА «Новости», вместо траты времени на отдельные бланки инспекторам ГИБДД разрешили ставить отметки об отстранении от управления автомобилем пьяного водителя и задержании его машины в других документах. Например, в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении. Там же будут указаны дата, время и места произошедшего.

Согласно статистике МВД, на составление одного протокола у сотрудника ГАИ в среднем уходит пять минут. Два года назад за управление машиной в пьяном виде и отказ пройти освидетельствование правоохранители возбудили 403,5 тыс. дел. Возможность избежать заполнения хотя бы одного протокола позволит инспекторам сэкономить 33,6 тыс. рабочих часов в год. Кроме того, удастся сократить бюджетные расходы на покупку бумажных бланков.

