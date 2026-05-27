В России задумались о едином учете всех машин на дорогах

Российские власти планируют получить доклад, позволяющий определиться с возможностью статистического учета всех автомобилей, выезжающих на дороги страны. Соответствующий документ должны подготовить профильные ведомства.

Это поможет определить требования к их пропускной способности

Как сообщает ТАСС, правительство уже успело утвердить план необходимых мероприятий. Отчитываться перед кабмином предстоит трем структурам: Минтрансу, Минсельхозу и МВД. Им нужно проработать вопрос об организации упомянутого учета транспортных средств.

Ожидается, что ведомства предоставят кабинету министров профильный доклад не позже, чем в следующем году. Причем процедура будет неоднократной: при необходимости могут готовиться новые отчеты.

Учет автомобилей, участвующих в дорожном движении, считается необходимым мероприятием, которое дает возможность определить интенсивность транспортного потока и критерии к пропускной способности наших улиц и магистралей.

