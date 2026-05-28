В России изменят процедуру техосмотра автомобилей

Процедура технического осмотра автомобилей в нашей стране должна стать совершеннее к 2028 году. Необходимые нововведения разработают несколько ведомств.

Как сообщает ТАСС, это предусмотрено планом, который уже успел одобрить кабмин. Согласно его решению, МВД, Минтранс и Минсельхоз займутся созданием комплекса мер, позволяющего изменить регламент техосмотра транспортных средств в лучшую сторону. Ожидается, что корректировки сделают процесс эффективнее в том числе в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Профильный доклад упомянутые структуры обязаны предоставить властям до 2029 года. Причем процедура усовершенствования не ограничится одним мероприятием. При необходимости свежие отчеты будут поступать на рассмотрение правительства.

Напомним, на сегодняшний день в России в обязательном порядке проводят техосмотр автомобилям, которым исполнилось более четырех лет, а также при установке новых агрегатов на машины либо при их очередной регистрации в ГАИ. Для служебного транспорта, включая такси, предусмотрен более интенсивный мониторинг. Суть в том, что эксперты изучают состояние мотора и рулевого управления, тормозов и световых приборов, шин и колес, систем безопасности и «дворников».

