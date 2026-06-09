В российских автошколах могут ввести новый экзамен

Российские власти задумались о том, чтобы добавить новый экзамен по итогам обучения в автошколах. Привычный список может пополниться проверкой навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожных авариях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ, корректировки допускаются в рамках комплекса мер, направленных на повышение качества подготовки автомобилистов в стране. Проработка единых критериев проверки необходимых знаний в формате дополнительного квалификационного экзамена уже идет. Параллельно изучается вопрос о видеорегистрации процесса.

Напомним, Общественная палата призывала ввести для будущих автомобилистов отдельный экзамен по навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП еще в прошлом году. Тогда в автошколах предлагалось внедрить самостоятельный учебный модуль. Общественники подчеркивали, что проверка практических умений и навыков в большинстве случаев отсутствует, не позволяя оценить готовность курсантов к экстренной ситуации.

Теперь кабмин поручил выполнить задачу МВД и Минпросвещения, а также руководству регионов. Ожидается, что соответствующий доклад будет представлен в следующем году.