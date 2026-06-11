В Москве призвали запретить повышенные штрафы за нарушения ПДД

В Мосгордуме предложили снизить до регионального уровня увеличенные штрафы за ряд нарушений ПДД в столице. Существующей порядок внезапно назвали «дискриминацией граждан по географическому признаку».

Как сообщает агентство ТАСС, автором соответствующей инициативы является руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева. Она считает, что повышенные штрафы для автомобилистов в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих к ним областям являются «несправедливым региональным исключением», которое пора убрать из КоАП.

Актуальная система наказаний не заточена под безопасность, а носит скорее фискальный характер, отметила г-жа Воропаева. По ее мнению, столица считается лидером по числу дорожных аварий, несмотря на размер штрафов.

«Повышенные штрафы для Москвы, Санкт-Петербурга и областей — это дискриминация граждан по географическому признаку», — сказала Воропаева. По ее словам, риск для жизни и здоровья граждан не меняется, хотя одно и то же нарушение в столице стоит в 3-5 раз дороже, чем в Калуге или Твери.