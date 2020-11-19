ГИБДД Москвы получит «мигалку», автоматически штрафующую нарушителей ПДД

Компания «Технологии распознавания» создала устройство автоматической фиксации нарушений ПДД под названием «АвтоСканНар». Оно выполнено в едином корпусе с «мигалкой» и предназначено для установки на крышу полицейского транспорта.

Комплекс включает в себя до 4-х видеокамер, фиксирующих происходящее вокруг, и радара для измерения скорости машин. Видеоизображение передается на специальный планшетный компьютер, установленный между передних кресел патрульной машины. Кроме того, данные о зафиксированных нарушениях отправляются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), где на их основании впоследствии оформляются штрафные постановления.

«АвтоСканНар» сейчас умеет распознавать превышение скорости, нарушение правил стоянки/остановки и искать в потоке машин угнанные авто. В перспективе устройство может быть запрограммировано на автоматическую проверку наличия полисов ОСАГО, техосмотра, а также факта оплаты парковки.

В ближайшее время прибор должен пройти процедуру сертификации. Параллельно, по данным autonews, образцы устройства поступят для испытаний в подразделения столичной ГИБДД.