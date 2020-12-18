Верховный Суд разъяснил, как наказывать водителей за подкраску номеров

Номерные знаки в процессе эксплуатации машины имеют свойство гнуться и ломаться, а краска с них облетает порой буквально за пару сезонов. Многие автовладельцы самостоятельно обновляют внешний вид госномеров своих машин где-то подгибая, где-то подкрашивая. Но такая невинная самодеятельность, на самом деле, может привести на скамью подсудимых в качестве обвиняемого по самому настоящему уголовному делу.

В УК имеется соответствующая статья — 326 — «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». В свежем постановлении пленума Верховного суда «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324—327.1 УК РФ» разъясняется, как следует применять именно ее — статью 326 УК РФ.

По мнению ВС, применяя ее, суды должны считать подделкой госномера искажение символов на нем — выдавливание, подчистку, подкраску и любые другие действия, приводящие к «иному прочтению знака». Таким образом, неудачная подкраска госномера собственной машины, после которой какому-нибудь служивому из ДПС покажется, что госномер стал читаться по-иному, может закончиться штрафом до 80 000 рублей или тюремным сроком до двух лет.