Водителей опять хотят заставить ездить со знаком «Ш»

фото roadtm.com
И года не прошло с тех пор, как утихли страсти по поводу обязательной наклейки знака «Шипы» на заднее стекло машин. И вот тему вновь подняли на первые полосы СМИ. На этот раз хэдлайнером решила стать до сих пор практически никому не известная ассоциация «Росасфальт». Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности ее инициативы.

Ассоциация «Росасфальт» подготовила и веером направила свое обращение в правительство, Минтранс, МВД, Госдуму и ряд других инстанций. У «асфальтировщиков», судя по всему, сердце кровью обливается, когда они видят как их ненаглядный асфальт изнашивают колеса «злых-плохих автомобилей». И в этой связи они придумали, как продлить жизнь дорожному покрытию. Решив, видимо, начать с машин, обутых в шипованную резину.

В обращении «Росасфальта» перечислен набор «неотложных мер, направленных на законодательное и нормативное регулирование вопроса эксплуатации шипованных шин». Так, предлагается дополнить ст. 12.5 КоАП штрафом в размере 2 000 ₽ за езду «на шипах» летом. Кроме того, скорость для таких машин следует круглогодично ограничить на уровне 80 км/ч за городом и 60 км/ч — в городе. Контролировать ее предлагается с помощью камер автоматической фиксации, предварительно заставив автомобилистов в обязательном порядке клеить букву «Ш» на лобовое стекло в случае, если их машины «обуты» в шипованные шины.

Если внимательно присмотреться к этому набору «неотложных мер», то ничего нового в нем не просматривается. Все они и так уже неоднократно озвучивались за последние пять лет во время многочисленных вспышек активности у отдельных законодателей на тему шипованной резины. Однако ни одна из них так и не получила реализации. Вот и сейчас, по данным «Коммерсанта», против инициативы «Росасфальта» выступили в ГИБДД, а в прочих министерствах уклончиво ответили в духе, мол, «надо посмотреть, изучить»…

штрафы, КоАП, безопасность дорожного движения, дорога, ГИБДД
15 июня 2021
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