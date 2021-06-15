Водителей опять хотят заставить ездить со знаком «Ш»

Ассоциация «Росасфальт» подготовила и веером направила свое обращение в правительство, Минтранс, МВД, Госдуму и ряд других инстанций. У «асфальтировщиков», судя по всему, сердце кровью обливается, когда они видят как их ненаглядный асфальт изнашивают колеса «злых-плохих автомобилей». И в этой связи они придумали, как продлить жизнь дорожному покрытию. Решив, видимо, начать с машин, обутых в шипованную резину.

В обращении «Росасфальта» перечислен набор «неотложных мер, направленных на законодательное и нормативное регулирование вопроса эксплуатации шипованных шин». Так, предлагается дополнить ст. 12.5 КоАП штрафом в размере 2 000 ₽ за езду «на шипах» летом. Кроме того, скорость для таких машин следует круглогодично ограничить на уровне 80 км/ч за городом и 60 км/ч — в городе. Контролировать ее предлагается с помощью камер автоматической фиксации, предварительно заставив автомобилистов в обязательном порядке клеить букву «Ш» на лобовое стекло в случае, если их машины «обуты» в шипованные шины.

Если внимательно присмотреться к этому набору «неотложных мер», то ничего нового в нем не просматривается. Все они и так уже неоднократно озвучивались за последние пять лет во время многочисленных вспышек активности у отдельных законодателей на тему шипованной резины. Однако ни одна из них так и не получила реализации. Вот и сейчас, по данным «Коммерсанта», против инициативы «Росасфальта» выступили в ГИБДД, а в прочих министерствах уклончиво ответили в духе, мол, «надо посмотреть, изучить»…