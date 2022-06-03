Камерам могут запретить штрафовать водителей, не пристегнутых ремнем безопасности

Нет, авторы законопроекта — депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев — не ставят под сомнение актуальность прописанного в КоАП наказания за отказ от использования этого элемента системы пассивной безопасности авто «рулевым» и пассажирами т/с. Но настаивают, что фиксация нарушения с помощью специальных технических средств — неправомерна, потому как — необъективна.

И с народными избранниками сложно не согласиться: способности и умения камер таковы, что они очень часто не видят ремня из-за, скажем, цвета одежды водителя или ее фасона. А сотрудники ГИБДД, выписывающие штрафные постановления на основании нечетких снимков, совершенно не заморачиваются выявлением истинного положения дел.

Между тем, напомним, в отношении этого и ряда других нарушений ПДД, фиксируемых камерами, презумпция невиновности не действует. То есть водитель априори виноват, если его сфотографировало работающее в автоматическом режиме специальное технической средство. И если камере показалось, что ты не пристегнут — будь любезен заплатить 1000 рублей или оспаривать дело в суде, что и долго-муторно, и, как правило, бесперспективно.

Именно поэтому депутаты предлагают четко прописать в примечаниях к ст. 1.5 КоАП РФ «Презумпция невиновности» те нарушения Правил, которые могут выявляться специальными техсредствами. Список исчерпывающий — превышение скорости; выезд на встречку; несоблюдение требований знаков и разметки; нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного т/c; неоплата «Платона» и платных дорог. Иными словами, ни «за ремень», ни «за мобилу» камеры, по мнению народных избранников, наказывать автовладельцев не должны, так как, повторимся, слишком часто ошибаются. Отлавливать нарушителей могут и обязаны исключительно сотрудники ГИБДД.

Но, увы, этот во всех смыслах правильный законопроект Госдума зарубит: на Охотном ряду умеют только закручивать гайки, игнорируя практику и здравый смысл. Ну и денежки, даже полученные неправедным путем, казне, особенно сейчас, нужны…

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