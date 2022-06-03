Увлечение чиновников пресловутым «бордюрингом» Минфин обсудил с Владимиром Путиным

Фото: АвтоВзгляд
Пока в Москве срезают хороший асфальт на проезжей части, чтобы вновь положить хороший асфальт, в ряде регионов по-прежнему ни разу не дороги, а направления. Непрерывная и экономически необъяснимая замена на городских улицах новых, простите, бордюров на новые, впервые стала предметом обсуждения на совещании, проведенном Президентом РФ Владимиром Путиным на тему развития автодорожной отрасли России. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

«Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», — возмутился министр финансов Антон Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства под председательством Владимира Путина.

В ходе него Президент РФ потребовал в течение ближайших пяти лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны. Он счел, что для этого имеются все необходимые ресурсы и возможности.

В своем выступлении Путин также заявил, что правительство решило продлить строящуюся платную трассу М12 Москва—Казань до Екатеринбурга и далее до Челябинска и Тюмени. Кроме того, по словам Путина, в ближайшее время федеральные власти всерьез займутся вопросами развития автодорожной сети на Дальнем Востоке.

Жаль только что к вопросу о «бордюринге» лидер нации так и не вернулся. Как, впрочем, ни слова не сказал и об увлечении некоторых региональных руководителей тротуарной плиткой, которая и непрактична, и укладывается, как правило, тяп-ляп.

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бездорожье, платные дороги, дорога
3 июня 2022
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