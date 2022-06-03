Увлечение чиновников пресловутым «бордюрингом» Минфин обсудил с Владимиром Путиным

«Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», — возмутился министр финансов Антон Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства под председательством Владимира Путина.

В ходе него Президент РФ потребовал в течение ближайших пяти лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны. Он счел, что для этого имеются все необходимые ресурсы и возможности.

В своем выступлении Путин также заявил, что правительство решило продлить строящуюся платную трассу М12 Москва—Казань до Екатеринбурга и далее до Челябинска и Тюмени. Кроме того, по словам Путина, в ближайшее время федеральные власти всерьез займутся вопросами развития автодорожной сети на Дальнем Востоке.

Жаль только что к вопросу о «бордюринге» лидер нации так и не вернулся. Как, впрочем, ни слова не сказал и об увлечении некоторых региональных руководителей тротуарной плиткой, которая и непрактична, и укладывается, как правило, тяп-ляп.

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