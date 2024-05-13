В 2024 году в России наблюдается тенденция к снижению числа аварий, что не может не радовать. Но вместе с тем есть повод и для огорчений: при общем улучшении ситуации погибших в дорожно-транспортных происшествиях становится больше.

На статистику ГИБДД по итогам января-апреля обратило внимание издание «Коммерсант». Как отмечают в Госавтоинспекции, за первые четыре месяца 2024 года в России зафиксировано 33 000 аварий, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

В этих ДТП погибло 3600 человек (+0,6%), еще 41 600 человек получили ранения (-3,7%). В ведомстве отмечают серьезный — на 28,6% — рост числа погибших в авариях, виновниками которых стали водители в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, на 57,7% увеличилось количество жертв в происшествиях с рулевыми, отказавшимися от медосвидетельствования.

Госавтоинспекция сообщает о росте аварийности на дорогах Дальневосточного (+3,9%), Сибирского (+3,7%) и Южного (+1,9%) федеральных округов. Тем временем Приволжский (+10,3%), Южный (+9,5%), Дальневосточный (+7,8%) и Северо-Кавказский (+5,6%) округа делят между собой сомнительное лидерство по увеличению числа погибших в ДТП в 2024 году.

Если же смотреть по конкретным регионам, то ощутимее всего — почти вдвое относительно января-апреля прошлого года — смертность выросла в Архангельской области (+88,2%), Адыгее (+85,7%) и Кабардино-Балкарской Республике (+85%).