Названы российские регионы, где водители чаще всего попадают в ДТП

Согласно сведениям РСА (Российского союза автостраховщиков), меньше всего российских водителей, которые имеют максимальную скидку за безаварийное вождение по ОСАГО, проживают в Дагестане и Крыму. Страховщики изучили данные с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего. Оказалось, что названная скидка есть у 3,1% крымских автомобилистов, 5% у дагестанских, 5,3% у севастопольских, у чеченских и тувинских — 6,5 и 6,9% соответственно.

Больше всего водителей, обладающих максимальным дисконтом за езду без ДТП по «автогражданке», являются москвичами. Минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ) зафиксировано почти у 50% столичных автомобилистов. Вторую строчку занял Петербург с показателем 46,1%, дальше идет Подмосковье с 44,3%, потом Пермский край — 43,6%. Замыкает пятерку лидеров Ленинградская область с 43,6%, сообщают в РСА.

В среднем по России доля водителей с минимальным КБМ составляет 34,5%. За 12 месяцев она увеличилась на 4 процентных пункта. То есть больше трети тех, кто сидел за рулем, не были виновниками аварий за последние десять лет.

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