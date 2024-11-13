Комитет Госдумы одобрил оформление ДТП через «Госуслуги»

Госдума рассмотрит законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги» 19 ноября, сообщает ТАСС. Уточняется, что приложение «Госуслуги.Авто» заработало три года назад в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».
Речь идет о едином окне для автомобилистов, в котором собраны все необходимые им сервисы. В том числе это «Европротокол онлайн»: участники ДТП могут оформить извещение о нем самостоятельно, не заполняя бумажные бланки и не вызывая сотрудника полиции. Если страховщики подключат свои информационные системы к ЕСИА, станет больше вариантов для оформления аварий в электронном виде.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что об окончании действия ОСАГО хотят напоминать через «Госуслуги». Водителей предупредят, когда нужно переоформлять полис.