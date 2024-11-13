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Комитет Госдумы одобрил оформление ДТП через «Госуслуги»

Инициатором законопроекта является правительство

Документ, позволяющий оформлять ДТП через портал «Госуслуги» при наличии «автогражданки», одобрил Комитет Госдумы по финансовому рынку. Нижней палате парламента рекомендовали принять соответствующий законопроект в первом чтении. Он разработан, чтобы можно было соотнести сервис «Госуслуги.Авто» и систему ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), привлечь страховщиков к реализации сервиса «Европротокол онлайн».

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Комитет Госдумы одобрил оформление ДТП через «Госуслуги»

Госдума рассмотрит законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги» 19 ноября, сообщает ТАСС. Уточняется, что приложение «Госуслуги.Авто» заработало три года назад в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Речь идет о едином окне для автомобилистов, в котором собраны все необходимые им сервисы. В том числе это «Европротокол онлайн»: участники ДТП могут оформить извещение о нем самостоятельно, не заполняя бумажные бланки и не вызывая сотрудника полиции. Если страховщики подключат свои информационные системы к ЕСИА, станет больше вариантов для оформления аварий в электронном виде.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что об окончании действия ОСАГО хотят напоминать через «Госуслуги». Водителей предупредят, когда нужно переоформлять полис.

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