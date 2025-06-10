В Москве стало меньше аварий с участием пешеходов

За первые пять месяцев текущего года в Москве наблюдается положительная динамика в сфере аварийности при наездах на пешеходов. Количество таких ДТП сократилось на 4,5% по сравнению с январем-маем 2024-го.

Как сообщила в своем телеграм-канале Госавтоинспекция Москвы, за первые пять месяцев 2025 года произошло всего 1061 дорожная авария с наездами на пешеходов.

Важно и то, что наблюдается снижение числа погибших и пострадавших в подобных происшествиях. Число ДТП с летальным исходом уменьшилось на 8,2%, а с ранеными — на 2,9%. В количественном выражении 45 человек погибли в авариях, а 1060 получили повреждения различной степени тяжести.

В ГИБДД подчеркнули, что, несмотря на общее улучшение ситуации, проблема наездов на пешеходов остается актуальной, особенно в темное время суток и на магистралях с интенсивным движением. А потому работа по повышению безопасности продолжается, в том числе за счет модернизации инфраструктуры и усиления контроля за соблюдением ПДД.