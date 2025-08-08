У села Синенькие три человека пострадали в массовом ДТП

В Гагаринском районе Саратовской области 8 августа произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. Пострадавшим потребовалась срочная медицинская помощь.

Авария отправила в больницу молодую пару и пенсионерку

Как сообщил портал «Новости Саратова», тройное столкновение с участием LADA Vesta, LADA Priora и Mitsubishi произошло в утренние часы.

Спасатели, прибывшие на место, провели операцию по извлечению 20-летней девушки и молодого человека, находившихся в LADA Priora, чье состояние потребовало немедленной госпитализации. Третьей пострадавшей, которой нужна была медицинская помощь, стала 75-летняя женщина, ехавшая в Mitsubishi.

Сотрудники дорожной полиции сейчас работают на месте аварии, чтобы установить, что привело к столкновению. Движение на участке трассы временно ограничено, пока идут следственные действия.