В автомобильном «домино» в Нижнем Новгороде пострадали четыре машины

Утренний час пик в Нижнем Новгороде обернулся серьезным ДТП с участием четырех автомобилей. Авария парализовала движение на оживленной трассе и потребовала вмешательства экстренных служб.

Как сообщил портал NN.ru, инцидент произошел около станции метро «Буревестник». По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota стал виновником целой череды аварий — он врезался в движущийся впереди Nissan, что спровоцировало последующую цепную реакцию.

После первого столкновения Nissan врезался в Exeed, который от сильного удара вылетел на встречную полосу. Там «китаец» встретился с Hyundai, ехавшим во встречном направлении. В результате один из автомобилей перевернулся.

На месте работали бригады скорой помощи. Наибольшие травмы получил водитель Exeed — его с места происшествия доставили в больницу. Также медицинская помощь потребовалась двум несовершеннолетним пассажирам Hyundai. Их состояние сейчас оценивается как стабильное.

Сотрудники ГИБДД полностью перекрыли движение на участке Сормовского шоссе, на месте продолжают работать следственные группы.