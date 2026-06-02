Бандиты достали: как дальнобойщики в Европе используют такелажный трос

Многочисленные утверждения о заметном снижении некогда высокого уровня безопасности в странах Западной Европы начали потихонечку подтверждаться в социальных сетях: в «цветущем саду» завелись «паразиты», бороться с которыми должен сам гражданин. В частности — водитель-дальнобойщик. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Удивительные истории доходят до наших болот, когда «железный занавес» в информационной среде дает внезапную течь. Каким-то невероятным образом теплый и ламповый облик Старого Света, сложившийся за счет путешествий в «прошлой жизни», начинается оперативно размываться брутальной действительностью: то перегонщика расстреляют где-то под Варшавой, то сумку из рук вырвут в самом центре Милана, то в палаточный городок, источающий самые низменные флюиды человеческой деятельности, попадут туристы, гуляя по центру Парижа. Пропаганда? Похоже, что грустная действительность.

А намедни соцсети подкинули невероятный по своей драматургии краткий репортаж отечественного «дальнобоя», несущего вахту где-то между Провансом и Нормандией. Труженик логистического фронта рассказывает и показывает, как в этом благородном краю готовят грузовик к рейсу. Нет, тут не про мойку и контроль выбросов богомерзкого дизельного мотора, не про добропорядочных механиков и суровых контролеров.

Тут про безопасность кабины и ее населения от наводнивших Старый Свет смуглых парней, отчего-то не стремящихся к законному заработку и широким возможностям Европы. О грабителях, проще говоря, которые на парковках и не только пытаются проникнуть в кабину чужого грузовика.

Проблема набрала столь масштабный оборот, что водители-дальнобойщики начали переоснащать пассажирский отсек своей фуры крайне низменными, пещерными, но очень действенными средствами: на место крепления дверных замков «инсталлируется» отрез такелажной петли, по одному с каждой стороны. Справа — с крюком, слева — с замков. Забравшись в кабину на закрытой территории погрузочного терминала, водитель защелкивает такелажный ремень, после чего натягивает трос, пока «кабина трещать не начнет». Двери снаружи уже не открыть даже монтировкой. И в таком положении начинает движение.

По словам автора, на парковках для дальнобоев, на заправках и просто в пути, в пробке, например, к машинам подбегают счастливые новые жители Старого Света и пытаются вскрыть машину, чтобы добраться до водителя и его личных вещей. Особенно лютуют по ночам, поскольку наказания им не будет — не либерально это и не демократично, да и тюрьмы переполнены. Резать шины и баки многие из них побаиваются, за порчу имущества посадить все же могут, а вот обворовать водителя — не страшно. Оттого и распространилась зараза по всей Франции и не только.

Мало верится, что тюнинг корпоративного автомобиля произведен ради хайпа и громкого заголовка: работа дальнобойщика в современной Европе действительно полна опасности, которую лишь опытный водитель сможет соизмерить с событиями «лихих девяностых» в России. Сегодня «лихие двадцатые» пришли в Старый Свет, который день за днем теряет свой шарм и набирает колорит перестройки. В такие вот времена живем!