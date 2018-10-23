В Оренбурге отремонтировали 73 дороги

Фото: проект «Безопасные и качественные дороги»
В рамках приоритетного государственного проекта «Безопасные и качественные дороги», ремонтники закончили работу над 73-мя участками автодорог в Оренбурге и его окрестностях общей протяженностью в 95 км.
Светлана Ермолаева

К сегодняшнему дню больше десятка улиц Оренбурга, в том числе улицы Орлова, Чкалова, Кирова и Терешковой, приведены в нормативное состояние. Кроме того, заканчивается ремонт на улицах Хусаинова, Саморядова и на проезде Северный.

В самых оживленных местах дорожники поставили пять комплексов видеофиксации нарушений, а на 12-и перекрестках поменяли устаревшие светофоры на новые, с обратным отсчетом.

Кроме того, завершена реконструкция объездной дороги города: в районе проблемного пересечения обхода с Загородным шоссе появился кольцевой перекресток, обновлено 2,7 км шоссе, ведущего к Казани, и 6,2 км трассы в направлении границы с Челябинской областью. А к Новому году 64% оренбургских дорог будут соответствовать нормативам.

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23 октября 2018
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