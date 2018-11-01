В Москве колесо, отлетевшее от грузовика, убило пешехода

Как сообщили представители столичной ГИБДД, проверка инцидента, случившегося на Автозаводской улице в Москве 1 ноября, уже началась. На текущий момент никаких подробностей практически нет, хотя кое-что уже известно.

Произошло отсоединение заднего колеса от машины, которое убило женщину, стоявшую на остановке, — сообщили в ГИБДД.

Так, по данным РИА «Новости», погибшая находилась на автобусной остановке в тот момент, когда в нее отлетело колесо. За водителем грузовика никаких нарушений Правил дорожного движения обнаружено не было. Марка и модель автомобиля, а также прочие данные, не раскрываются.

Не исключено, что инцидент произошел по вине лиц, ответственных за техническое состояние машины. Впрочем, этот факт правоохранителям только предстоит установить.