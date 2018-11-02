Новая развязка ликвидирует одну из главных пробок Дмитровского шоссе

Напомним, что на участке дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе предусмотрено строительство разворотной эстакады протяженность 568 м, а также около 2,6 км съездов. Сейчас работы близки к завершению и в скором времени здесь будет запущено автомобильное движение.

Открытие новой эстакады позволит улучшить транспортную доступность районов Головинский, Коптево и Тимирязевский Северного административного округа. Кроме того, эстакада обеспечит беспрепятственное движение транспорта с Большой Академической улицы на Северо-Восточную хорду по направлению в область, что ликвидирует один из самых мощных заторов на Дмитровском шоссе.

Между тем, строительство всех скоростных хордовых магистралей в Москве планируется завершить к 2023 году, после чего власти сконцентрируются на развитии новых поперечных связей, а также локальных дорог, связывающих отдельные районы.