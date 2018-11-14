Для чего Infiniti объединяет крупные корпорации и стартап-проекты

Фото: Infiniti
В Гонконге распахнула свои двери «Лаборатория Infiniti»: международный проект, цель которого — объединить под крылом этой японской марки крупные корпорации с перспективными стартапами и предпринимателей со всех уголков земного шара. Но ради чего?
Светлана Ермолаева

Дело в том, что таким образом Infiniti планирует ускорить разработку инновационных технологий, воплотить совершенно новые идеи в жизнь и пересмотреть устаревшие бизнес-процессы в автомобильной индустрии, тормозящие прогресс. И, конечно, работа «Лаборатории» повлияет на развитие бренда.

В «Лаборатории Infiniti» уже запланировано регулярное проведение встреч и семинаров, а также так называемых хакатонов — форумов специалистов по программному обеспечению, где эксперты смогут помочь начинающим специалистам

производители, производство, технология
14 ноября 2018
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