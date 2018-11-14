Для чего Infiniti объединяет крупные корпорации и стартап-проекты

Дело в том, что таким образом Infiniti планирует ускорить разработку инновационных технологий, воплотить совершенно новые идеи в жизнь и пересмотреть устаревшие бизнес-процессы в автомобильной индустрии, тормозящие прогресс. И, конечно, работа «Лаборатории» повлияет на развитие бренда.

В «Лаборатории Infiniti» уже запланировано регулярное проведение встреч и семинаров, а также так называемых хакатонов — форумов специалистов по программному обеспечению, где эксперты смогут помочь начинающим специалистам