Cамые надежные автомобили в России, способные преодолеть 1 000 000 км

ВАЗ 2106

Или с подарком судьбы мы все же погорячились? Вот он — приятный неожиданный бонус в нашем обзоре, выигрывающий у остальных не только наличием оригинала ПТС, но и ценой. Судите сами: «шестерка» белоснежного цвета с небольшими дефектами по кузову, но исправно работающим движком, пусть и пережившим капитальный ремонт, обойдется всего в 30 000 рублей. За эти деньги любитель отечественной классики получит авто 1991 года рождения с карбюратором от «восьмерки», зимними шинами, греющей печкой, крутящимися колесами и без номеров. При этом на одометре «Жигулей» уже гораздо больше, чем 1 000 000 километров — точный пробег этого ВАЗа даже не знает сам автор объявления. Впрочем, важнее другое: машина до сих пор на ходу!