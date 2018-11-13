Cамые надежные автомобили в России, способные преодолеть 1 000 000 км

Мы перелопатили тонну страниц профильных форумов и объявлений о продаже подержанных автомобилей, и — не теряйте сознание — они существуют! Разумеется, хваленой надежностью больше всех козыряют изделия японского автропрома. С них, пожалуй, и начнем.
TOYOTA Corolla
Вся в обвесе и с чип-тюнингом двигателя «Королла», намотавшая чуть больше 1 000 000 километров, продается за смешные сто тысяч вроде бы вновь укрепившихся рублей. К машине 1993 года выпуска бережливый хозяин прикладывает спойлер и даже новые двери — старые, судя по фото, покрылись незначительной коррозией. Честный 1,6-литровый «атмосферник» и механическая коробка передач до сих пор способны перевезти филейную часть нового владельца из точки А в точку В, и наоборот.
Nissan Skyline
Некогда мечта едва ли не каждого петролхеда времен 2unlimited и Ace of Base не унывает и по сей день. Заднеприводный «Скайлан» 1991 года выпуска, сменивший трех владельцев и приводящийся в движение 1,8-литровым мотором, даже после 1 000 000 километров на одометре не покрылся ржавчиной. Более того: не требует ремонта. Во всяком случае, так говорит нынешний владелец авто, готовый избавиться от него за 200 000 «деревянных».
MITSUBISHI GALANT
Вот она — молодая гвардия, покорившая поколение Pepsi уже в начале «нулевых». Седан, выпущенный в 1998 году, может похвастать не только без малого 1 000 000 километров пробега, но и не уступающим современным моторам техническими характеристиками. А что: 163 «лошадки», к примеру, до сих пор — неосуществимая цель ударившегося в собственное развитие АВТОВАЗа. Здесь же — ручная коробка передач и бескомпромиссный передний привод. Цена вопроса — всего 170 000 в российской валюте.
BMW 5-СЕРИИ
Что, думаете только японцы могут похвалиться выносливостью и долголетием? Отнюдь! Немцы тоже кое-что умеют. Вот вам прямое доказательство — «пятерка» BMW, сошедшая с конвейера в 1991 году. За эти годы автомобиль сменил трех владельцев, потерял оригинальный ПТС и «подустал» внутри, но зато пережил покраску кузова и свыше 1 000 000 километров пробега. Авто с двигателем о 150 «скакунах» объемом 2 литра и «механикой», передающей мощность на заднюю ось, до сих пор сочно «выстреливает» на дороге, притягивая взгляды фанатов баварских машин. Подарок судьбы — 130 000 рублей.
ВАЗ 2106
Или с подарком судьбы мы все же погорячились? Вот он — приятный неожиданный бонус в нашем обзоре, выигрывающий у остальных не только наличием оригинала ПТС, но и ценой. Судите сами: «шестерка» белоснежного цвета с небольшими дефектами по кузову, но исправно работающим движком, пусть и пережившим капитальный ремонт, обойдется всего в 30 000 рублей. За эти деньги любитель отечественной классики получит авто 1991 года рождения с карбюратором от «восьмерки», зимними шинами, греющей печкой, крутящимися колесами и без номеров. При этом на одометре «Жигулей» уже гораздо больше, чем 1 000 000 километров — точный пробег этого ВАЗа даже не знает сам автор объявления. Впрочем, важнее другое: машина до сих пор на ходу!