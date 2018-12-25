Чем в новогодние праздники занимаются пассажиры такси

В новогодние праздники услуги такси востребованы, как никогда. Подвыпившие граждане неохотно спускаются в метро, путешествуя из гостей в гости, или возвращаясь домой из ресторана. При этом, как замечают «извозчики», в пути граждане развлекают себя по-разному, но в целом ведут себя довольно прилично и, что удивительно, скучно.
Так, по данным исследования, проведенного компанией «Эверест 8800», во время поездки в московских такси пассажиры чаще всего «сидят в телефоне». Что, впрочем, понятно: при бешеном рабочем графике спокойно побродить по просторам интернета, заглядывая то в социальные сети, то на излюбленные сайты, времени нет. А поездка в такси идеально подходит для неторопливого «плавания» в виртуальной реальности Этим занимаются 31% клиентов таксистов, опрошенных компанией.
На втором месте располагается привычка пассажиров разговаривать с таксистом — об этом заявили 20% участников опроса. А что бы и не поговорить, не излить, так сказать душу, после бокала-другого шампанского? Замыкают первую тройку клиенты, которые просто молчат и смотрят в окно — 18%. И это поведение то же понятно: своего рода релакс, временное освобождение от всех забот и обязанностей.
Из других самых распространенных занятий пассажиров таксомоторов — разговоры по телефону (11%) и прослушивание музыки в наушниках (8%). Последнее занятие совмещается обычно с третьим — отдыхать, так отдыхать. Что же касается болтовни по телефону, то даже странно, почему во время поездки, когда не достает обычная суета, так мало людей пользуется возможностью оговорить с родственниками, друзьями-знакомыми и просто нужными людьми.
А реже всего в такси читают книги и едят. Видимо, это достаточно интимные занятия, чтобы предаваться им прилюдно. Правда, еще меньше — в Москве, по крайней мере — пассажиры любят говорить с таксистами. Те, впрочем, особо и не навязываются в собеседники…
Между тем, как бы вы не проводили время в поездке, будьте готовы к тому, что в новогодние праздники вызванного 'извозчика придется ждать дольше обычного — слишком много заказов, в том числе и через мобильные приложения. Последний способ, кстати, позволяет сделать заказ без ожидания ответа оператора, избежать разговоров по телефону на шумной вечеринке и уехать быстрее, ускорив поиск водителя.
Об этом, в частности, свидетельствует и любопытная статистика сервиса заказа такси «Максим». По данным его аналитиков, перед Новым годом и в праздники люди активнее пользуются такси и охотнее пробуют мобильные приложения.
Так, в 2017 году в предновогоднюю неделю приложение установили в 2 раза больше людей, чем в последнюю неделю ноября. Пик пришелся на Новый год и день после празднования. Доля скачиваний 31 декабря и 1 января составила по 5% от общего числа установок за месяц, что на 2% выше суточной доли скачиваний в другие месяцы. В абсолютных цифрах разница в 2,7 раза.
Не снижается интерес к приложению и в новогодние каникулы. С 1 по 8 января 2018 года приходилось 33,2% от общего числа скачиваний за месяц. Таким образом, треть пользователей, установивших приложение «Максим» в январе, сделали это всего за несколько праздничных дней.