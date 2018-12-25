Чем в новогодние праздники занимаются пассажиры такси

Из других самых распространенных занятий пассажиров таксомоторов — разговоры по телефону (11%) и прослушивание музыки в наушниках (8%). Последнее занятие совмещается обычно с третьим — отдыхать, так отдыхать. Что же касается болтовни по телефону, то даже странно, почему во время поездки, когда не достает обычная суета, так мало людей пользуется возможностью оговорить с родственниками, друзьями-знакомыми и просто нужными людьми.

А реже всего в такси читают книги и едят. Видимо, это достаточно интимные занятия, чтобы предаваться им прилюдно. Правда, еще меньше — в Москве, по крайней мере — пассажиры любят говорить с таксистами. Те, впрочем, особо и не навязываются в собеседники…

Между тем, как бы вы не проводили время в поездке, будьте готовы к тому, что в новогодние праздники вызванного 'извозчика придется ждать дольше обычного — слишком много заказов, в том числе и через мобильные приложения. Последний способ, кстати, позволяет сделать заказ без ожидания ответа оператора, избежать разговоров по телефону на шумной вечеринке и уехать быстрее, ускорив поиск водителя.