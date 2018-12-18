Тимур Бекмамбетов за рулем такси привез в центр Москвы целую кучу елок

Накануне состоялась премьера заключительного фильма «Елки последние» Тимура Бекмамбетова самой новогодней кинофраншизы страны. Причем одну из ролей как в самой киноленте, так и в премьерном показе сыграла одна из служб заказа такси. Причем здесь извозчики, спросите вы. Все очень просто.
Светлана Ермолаева

Звездный актерский состав с Даниилом Вахрушевым, Александром Домогаров мл. и Александром Головиным прокатился по центру Белокаменной в колонне автомобилей такси «Ситимобил», празднично украшенных живыми елками. А своеобразный новогодний «парад» возглавлял Дед Мороз на брутальном мотоцикле. Затем автомобили подъехали к кинотеатру «Октябрь», где и собралась столичная публика на первый показ «Елок последних».

— Этой акцией мы хотели показать гостям и жителям столицы, что Новый Год уже совсем близко, — рассказал один из руководителей сервиса, — а также привезти в город праздничное настроение.

Стоит отметить, что автомобили с атрибутикой именно этой службы такси приняли участие в съемках и засветились в некоторых сценах, снятых, в частности, в Перми. И не будет удивительным, если вскоре именно это такси у нас начнет ассоциироваться с приятной предпраздничной суетой.

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18 декабря 2018
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