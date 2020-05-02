Ford Sollers поблагодарил медиков и волонтеров, рискующих жизнью в борьбе с коронавирусом

В частности, как выяснил портал «АвтоВзгляд», «Группа Соллерс» инициировала в социальных сетях марафон «Спасибо», призванный поддержать представителей тех профессий, которые каждый день спасают, берегут и защищают жизни россиян.

В рамках этой акции завод Ford Sollers, который, кстати сказать, получил недавно от Правительства РФ крупный заказ на производство автомобилей для службы скорой помощи, сказал «Спасибо» медикам, волонтерам, полицейским и работникам других служб, рискующим сегодня своими здоровьем и жизнью в противостоянии с новым коронавирусом. Как сообщает пресс-служба предприятия, его сотрудники «выстроили слово „Спасибо“ из 37 автомобилей Ford Transit на парковке завода в Елабуге, а также записали видеообращение со словами благодарности всем тем, кто продолжает работать в это непростое время».

Напомним, что компания «Форд Соллерс Елабуга» сегодня выпускает автомобили Ford Transit по технологии полного цикла на собственном заводе в Елабуге.