Недорогие устройства от Aliexpress, повышающие класс бюджетного авто до уровня «Премиум»

Можно ли превратить бюджетный автомобиль с его скудным опционалом в роскошный лимузин с обилием высокотехнологичных «плюшек»? «Да, можно», — отвечает нам китайский сайт Aliexpress, специализирующийся на продаже за сущие копейки всего на свете.
Двухдиновая мультимедийка
И первый лот от китайских специалистов по демпингу во всех сферах — двухдиновая мультимедийная система.
Как правило, это не просто магнитола, а настоящий развлекательный центр с возможностью проигрывать видео, просматривать фото, устанавливать дополнительные программы, включая навигацию и интеграцию камеры заднего вида. Система оснащена 7-дюймовым HD-экраном, поддерживает подключение смартфонов по популярным протоколам, включая Mirorlink, USB и Bluetooth. И идет в комплекте с пультом управления, который можно закрепить на руле. Цена, в зависимости от комплектации, от 1938 до 3356 рублей.
Парктроник с WiFi
Парктроник парктроником, но камера — надежней. И у китайских товарищей есть ответ на такой запрос. И это не просто камера заднего вида, а номерная рамка с камерой и WiFi-модулем, благодаря чему изображение может передаваться прямиком на смартфон водителя. Камера может быть установлена как на переднем бампере автомобиля, так и на заднем. Устройство поддерживает смартфоны Android и IOS. Цена вопроса — 2988 рублей.
Мониторы в подголовниках
Любители путешествовать с семьей по достоинству оценят мультимедийные подголовники. Устройства поддерживают USB и встраиваемые карты SD. В подголовниках есть встроенные динамики и FM-приемник. Размер экрана — 7 дюймов.
Гаджет оснащен собственным управлением. Для тех, кто не гонится за качеством HD — вполне себе достойный вариант по цене от 1800 до 2500 рублей. Версия мониторов, поддерживающая формат высокого разрешения HD, обойдется в 3400 рублей.
Не замерзнешь
В зимние холода хочется больше теплых опций. И особенно, когда речь заходит о заднем ряде кресел, на котором ездят дети. Китайцы решают и эту проблему, предлагая оснастить задний диван подогревом с пультом управления.
Система представляет собой подушку с нитью нагрева, проста в установке и подключении, имеет трехдиапазонную настройку интенсивности подогрева, а сама подушка, как обещают, сделана из приятного на ощупь материала. Но главное, «утеплитель» для заднего дивана вашего автомобиля обойдется всего в 510 рублей.
…Разумеется, мы прошлись по бюджетным предложениям «Алиэкспресса», поэтому качество товара может быть соответствующим. Но там же есть масса более дорогих и качественных товаров, которые все равно обойдутся в меньшие деньги, чем с вас попросят менеджеры по продажам в автосалоне. Главное — выбирать товар по количеству заказов, оценкам и отзывам пользователей.