Недорогие устройства от Aliexpress, повышающие класс бюджетного авто до уровня «Премиум»

Как правило, это не просто магнитола, а настоящий развлекательный центр с возможностью проигрывать видео, просматривать фото, устанавливать дополнительные программы, включая навигацию и интеграцию камеры заднего вида. Система оснащена 7-дюймовым HD-экраном, поддерживает подключение смартфонов по популярным протоколам, включая Mirorlink, USB и Bluetooth. И идет в комплекте с пультом управления, который можно закрепить на руле. Цена, в зависимости от комплектации, от 1938 до 3356 рублей.

Парктроник с WiFi

Парктроник парктроником, но камера — надежней. И у китайских товарищей есть ответ на такой запрос. И это не просто камера заднего вида, а номерная рамка с камерой и WiFi-модулем, благодаря чему изображение может передаваться прямиком на смартфон водителя. Камера может быть установлена как на переднем бампере автомобиля, так и на заднем. Устройство поддерживает смартфоны Android и IOS. Цена вопроса — 2988 рублей.