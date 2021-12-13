Почему в России так быстро стареет парк легковых авто

В октябре 2021 года банки получили более 400 тысяч заявок на оформление кредита для покупки автомобиля с пробегом. При этом новые «колеса» хотели приобрести менее 300 тыс. клиентов финансовых организаций. Три года назад ситуация была иной — большинство россиян предпочитали покупать новые авто. В итоге средний возраст российского автопарка постепенно увеличивается: в 2018 году этот показатель был равен 13 годам, в 2021 году — более 14 лет.

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» опросили клиентов и выяснили, почему в 2021 году растет срок владения автомобилем и интерес к авто с пробегом: 72% участников опроса (108 человек) считают снижение доходов основной причиной роста среднего срока владения машиной. Еще 23% (34 респондента) называют постоянное увеличение стоимости новых автомобилей драйвером роста спроса на авто с пробегом. Помимо этого, 15% (22 человека) отметили, что россияне отдают предпочтение сегменту авто с пробегом из-за того, что их можно приобрести сразу, без длительного ожидания.