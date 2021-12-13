Почему в России так быстро стареет парк легковых авто

Фото avtolider7.ru
Число легковушек в нашей стране к 2021 году достигло 45 млн., при этом почти 60% из них — старше 10 лет. Три года назад этот показатель был ниже — 58% автопарка страны. Почему в 2021 году растет срок владения автомобилем и интерес к авто с пробегом, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

В октябре 2021 года банки получили более 400 тысяч заявок на оформление кредита для покупки автомобиля с пробегом. При этом новые «колеса» хотели приобрести менее 300 тыс. клиентов финансовых организаций. Три года назад ситуация была иной — большинство россиян предпочитали покупать новые авто. В итоге средний возраст российского автопарка постепенно увеличивается: в 2018 году этот показатель был равен 13 годам, в 2021 году — более 14 лет.

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» опросили клиентов и выяснили, почему в 2021 году растет срок владения автомобилем и интерес к авто с пробегом: 72% участников опроса (108 человек) считают снижение доходов основной причиной роста среднего срока владения машиной. Еще 23% (34 респондента) называют постоянное увеличение стоимости новых автомобилей драйвером роста спроса на авто с пробегом. Помимо этого, 15% (22 человека) отметили, что россияне отдают предпочтение сегменту авто с пробегом из-за того, что их можно приобрести сразу, без длительного ожидания.

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13 декабря 2021
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