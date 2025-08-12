Водителя, насмерть сбившего пешехода в Иркутске, экстрадировали из США

В Иркутске завершилась многолетняя история побега виновника смертельного ДТП. Мужчину, скрывавшегося от правосудия поочередно в нескольких странах, наконец доставили в Россию для следственных действий.

Преступник провел несколько лет в международном розыске

Как сообщила «Комсомольская правда», водитель, сбивший пешехода насмерть еще в 2022 году, предпринял масштабную попытку избежать наказания. После совершения преступления он сначала перебрался в Белоруссию, затем последовательно скрывался в Турции, Таиланде и США, меняя местоположение для того, чтобы скрыться от следователей.

Преступник использовал классическую схему беглецов: выбирал страны без экстрадиции в Россию. Однако в случае с США сработал механизм международного сотрудничества по особо тяжким преступлениям.

— Совместная работа с зарубежными коллегами через каналы Интерпола позволила отследить перемещения подозреваемого, — пояснили в МВД.

Родственники погибшего пешехода, по информации городских СМИ, все это время активно следили за ходом розыска. Теперь им предстоит участвовать в судебных заседаниях, где будут рассматриваться как обстоятельства самого ДТП, так и факт длительного уклонения виновника от ответственности.