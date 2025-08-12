Гаишники поймали московского дрифтера, который прославился на видео в Сети

На кадрах, опубликованных самим нарушителем, видно, как водитель иномарки намеренно пускает машину в занос. После анализа записи сотрудники Госавтоинспекции Южного округа оперативно установили личность автомобилиста.

Итоговая сумма штрафов может составить несколько десятков тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД, инцидент произошел в Булатниковском проезде. В отношении нарушителя составили сразу три протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.1 ст.12.12 КоАП), за выезд на полосу встречного движения (ч.4 ст.12.15 КоАП) и за создание помех другим участникам движения (ст.12.33 КоАП).

Ведомство продолжает активно мониторить соцсети и видеохостинги в поисках подобных преступлений. Только за последний месяц таким образом были выявлены десятки случаев опасного вождения.