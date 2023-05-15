Как водители неосознанно «убивают» подвеску авто даже на идеальной дороге

Если вы не знали, да еще и забыли, напомним: ресурс амортизаторов напрямую зависит от температуры. При высокой механической нагрузке, особенно в жаркую погоду, не исключена протечка гидравлической жидкости. Скажем больше: стойки «сопливят» и от налипших на них комьях грязи, ухудшающей теплоотвод. А еще песок и прочий сор легко аукнутся повреждением штока амортизатора, поэтому периодически следует смывать мойкой высокого давления скопления грязевых наслоений на пружинах.

Возвращаясь же к нагрузкам добавим, что подвеска «перегружается» в ходе резких стартов и торможений. А потому не следует перманентно продавливать педали до упора, если не желаете раньше временно потратить деньги на замену ключевых материалов, отвечающих за энергоемкость автомобиля.

Разумеется, страдают «расходники» и от банального перевеса. А уж при агрессивной рулежке — и подавно. Достаточно занять все места в салоне машины и забить по максимуму багажный отсек, чтобы в очередном резком повороте или в ходе экстренного замедления подвергнуть подвеску повышенной нагрузке. Как следствие — ухудшению эксплуатационных качеств.