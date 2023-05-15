Как водители неосознанно «убивают» подвеску авто даже на идеальной дороге

Если вы не знали, да еще и забыли, напомним: ресурс амортизаторов напрямую зависит от температуры. При высокой механической нагрузке, особенно в жаркую погоду, не исключена протечка гидравлической жидкости. Скажем больше: стойки «сопливят» и от налипших на них комьях грязи, ухудшающей теплоотвод. А еще песок и прочий сор легко аукнутся повреждением штока амортизатора, поэтому периодически следует смывать мойкой высокого давления скопления грязевых наслоений на пружинах.
Возвращаясь же к нагрузкам добавим, что подвеска «перегружается» в ходе резких стартов и торможений. А потому не следует перманентно продавливать педали до упора, если не желаете раньше временно потратить деньги на замену ключевых материалов, отвечающих за энергоемкость автомобиля.
Разумеется, страдают «расходники» и от банального перевеса. А уж при агрессивной рулежке — и подавно. Достаточно занять все места в салоне машины и забить по максимуму багажный отсек, чтобы в очередном резком повороте или в ходе экстренного замедления подвергнуть подвеску повышенной нагрузке. Как следствие — ухудшению эксплуатационных качеств.
Впрочем, и сама манера езды тоже отражается на сроке службы элементов ходовой. Не стоит вкручиваться в резкие повороты на высоких скоростях, а уж тем более дрифтить. Не зря же, говоря о ресурсе подвески, эксперты сравнивают занос автомобиля с ездой по пересеченной местности, принципиальным образом сказывающейся на рычагах, сайлентблоках и прочих узлах «железного коня».
Кстати, резинки и пыльники — отдельная песня. От резких перепадов температур они также склонны трескаться и терять свои защитные свойства.
А еще на преждевременную кончину элементов ходовой части влияние оказывают инородные предметы, пойманные водителем на дороге. Поэтому не следует близко прижиматься к впереди идущему транспорту, дабы успеть отрулить от опасного препятствия или уклониться от вылетевшего из-под чужого колеса камня. В общем, как говорится, все элементарное — просто.