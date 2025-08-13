Женщина, устроившая смертельное ДТП с возгоранием в Удмуртии, была пьяной

Трагическая авария произошла ранним утром на дороге под Сарапулом, где автомобиль врезался в световую опору и загорелся. В результате погибла пассажирка, а другой участник ДТП получил травмы.

Автомобилистка за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением

Как рассказал портал Udm-info, инцидент случился около пяти часов утра 13 августа на 59-м километре трассы Ижевск — Сарапул. За рулем находилась 36-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, которая потеряла контроль над машиной и столкнулась со столбом. Удар оказался таким сильным, что транспортное средство мгновенно воспламенилось.

В салоне, помимо водителя, ехали трое пассажиров. Одна из них, 50-летняя женщина, не пережила происшествия и скончалась на месте. Другая попутчица, в возрасте 46 лет, получила легкие травмы, ей оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалось. Мужчина 45 лет отделался легким испугом и не пострадал.

Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, сразу отметили признаки опьянения у виновницы аварии. Освидетельствование это подтвердило: прибор показал 0,985 мг/л алкоголя.

По факту смертельного ДТП проводится тщательное расследование. Машина нарушительницы отправлена на специальную стоянку для дальнейшего осмотра.