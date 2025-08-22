Кошка выпала из окна и пробила лобовое стекло автомобиля в Воронеже

Необычный инцидент случился в Воронеже, где домашний питомец выжил после падения на припаркованный возле многоэтажного дома автомобиль.

Как сообщил «МК-Воронеж», поздней ночью 22 августа кошка выпала из окна дома №95 л на улице Федора Тютчева, приземлившись на автомобиль, при этом насквозь пробив лобовое стекло. Все происходящее попало в объектив камеры наблюдения.

После довольно жесткого приземления животное выжило, сумев выбраться из салона поврежденной машины и на своих четырех лапах покинуть место происшествия. А вот машина получила значительные повреждения.

Остается не ясным, было ли это падение случайностью или стало результатом безответственного поведения хозяина. Также пока остается открытым вопрос, кто же в итоге будет возмещать владельцу транспортного средства нанесенный ущерб.