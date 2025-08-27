Смертельная авария унесла жизнь водителя под Воронежем

Ранним утром в Семилукском районе произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, которое на время полностью перекрыло движение на участке федеральной трассы Курск-Воронеж. Погиб человек, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел около 6:00 27 августа на 210-м километре автодороги. По предварительным данным, Nissan Murano под управлением 39-летнего мужчины сначала врезался в движущийся попутно кроссовер Jetour, которым управлял 37-летний водитель, после чего вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Audi 100.

В результате сильнейшего удара 51-летний водитель Audi скончался на месте. Мужчине, который был за рулем Nissan, повезло больше: его с тяжелыми травмами доставили в ближайшую больницу. Водитель Jetour не пострадал и остался на месте для дачи показаний.

Полицейские проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые перекрыли движение на участке дороги до 10:30 утра, что вызвало многокилометровые пробки в обоих направлениях.