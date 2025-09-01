Некогда известная гонщица Мара Багдасарян спустя 7 лет снова угодила в скандал

Московская стритрейсерша Мара Багдасарян оказалась в центре крупного денежного скандала — она задолжала налоговой службе 1,5 млн рублей. Кроме того, как выяснилось, за ее Mercedes-Benz числятся неоплаченные штрафы за проезд по скоростным магистралям на общую сумму в 2072 рубля. И это при том, что злостную нарушительницу пожизненно лишили «прав» еще в 2018-м.

На этот раз ее ищет налоговая

Как сообщает телеграм-канал Mash, у Эльмара Багдасаряна, отца Мары, тоже финансовые трудности. Он владеет 10% акций компании, которая специализируется на продаже мяса, и по данным за 2024 год, эта фирма понесла 50,1 млн убытков, а ее выручка сократилась с 221,8 до 187,3 млн рублей.

Финансовые проблемы семьи ставят под вопрос возможность погашения задолженности Мары в ближайшее время. При этом налоговые органы имеют все основания для принятия принудительных мер взыскания, включая арест имущества и ограничение выезда за границу. Сама гонщица комментировать ситуацию журналистам отказалась.

Багдасарян получила печальную известность благодаря многочисленным случаям нарушения Правил дорожного движения. В 2018 году ее пожизненно лишили водительских «прав» на основании медицинского диагноза «эпилепсия», однако после этого она все равно садилась за руль.