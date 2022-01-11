УК РФ переписали ради Мары Багдасарян и дальнейшего гаишного беспредела

С 2016 года никто не смог ничего поделать ни с одним из трех «понаехавших» в столицу, но за пять лет власти, усилиями в том числе и Президента РФ, смогли провести поправки в законодательство, способные запугать всех троих. Следующий этап — поймать каждого из них и громко прочитать вслух новоявленную статью УК. Чтобы были в курсе и впредь трепетали.

Написанная ради трех человек отдельная статья иного смысла не содержит. Она не затрагивают безопасность дорожного движения. Она не меняет ситуации на дороге, которая вовсе не зависит от подобных документов. Она идет в дополнение к остальным неработающим статьям УК (например, ст. 213 УК РФ «Хулиганство», вполне применимой по деяниями всех троих фигурантов).

Для 50 миллионов водителей страны, ставших гарниром к трем хулиганам, новости уголовного кодекса не сильно меняют повседневность, поскольку лишь расширяют для ГАИ инструментарий шантажа, вымогательства и запугивания.

Кстати, рецепт обуздания хулиганов, наведение порядка на дороге и воспитание водителей до состояния безопасного вождения, опробованы в других странах и демонстрируют ежедневную эффективность. Но в силу кастовости нашего общества, в России не применяются и даже не рассматриваются.