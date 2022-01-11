УК РФ переписали ради Мары Багдасарян и дальнейшего гаишного беспредела

Российские власти наконец-то победили Мару Багдасарян. Прогрессивная армянская общественность восхищена. Заодно они победили Руслана Шамсуарова. Башкирия и отдельно взятый Ханты-Мансийск высоко оценили проявленную решимость. Попутно государство победило Эдварда Билла. Молдавия отозвалась искренним восхищением.
Все три лимитчика удостоились федерального закона №№ 458-ФЗ, ратифицировавшего появление статьи 264.2 в УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Теперь же реальный тюремный срок светит водителям, которых дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости более чем на 60 км/ч или за выезд на «встречку».
Москва привлекает провинциалов как место, где их низкий интеллектуальный уровень шикарно оттеняется большими деньгами и избыточной наглостью. Поскольку именно дорога превратилась в общественное пространство для демонстрации неприкасаемости, то недотепы из провинции не столько шумят в ресторанах, дерутся на дискотеках и скандалят в ночных клубах, сколько предъявляют свои таланты за рулем, на больших красивых машинах, показывая Москве, какие они восхитительные.
С 2016 года никто не смог ничего поделать ни с одним из трех «понаехавших» в столицу, но за пять лет власти, усилиями в том числе и Президента РФ, смогли провести поправки в законодательство, способные запугать всех троих. Следующий этап — поймать каждого из них и громко прочитать вслух новоявленную статью УК. Чтобы были в курсе и впредь трепетали.
Написанная ради трех человек отдельная статья иного смысла не содержит. Она не затрагивают безопасность дорожного движения. Она не меняет ситуации на дороге, которая вовсе не зависит от подобных документов. Она идет в дополнение к остальным неработающим статьям УК (например, ст. 213 УК РФ «Хулиганство», вполне применимой по деяниями всех троих фигурантов).
Для 50 миллионов водителей страны, ставших гарниром к трем хулиганам, новости уголовного кодекса не сильно меняют повседневность, поскольку лишь расширяют для ГАИ инструментарий шантажа, вымогательства и запугивания.
Кстати, рецепт обуздания хулиганов, наведение порядка на дороге и воспитание водителей до состояния безопасного вождения, опробованы в других странах и демонстрируют ежедневную эффективность. Но в силу кастовости нашего общества, в России не применяются и даже не рассматриваются.