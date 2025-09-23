Рейсовый автобус перевернулся в Иркутске: пострадали восемь человек

Сначала на мосту столкнулись BMW и Toyota Caldina. Затем одна из этих легковушек задела идущий рядом Ford Transit, который, в свою очередь, завалился на правый борт и перекрыл движение.

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Иркутской области, на место событий оперативно прибыли экстренные службы. Бригада медиков оказала помощь восьми пострадавшим: семи пассажирам автобуса и мужчине-водителю из BMW. У них диагностировали травмы средней степени тяжести.

Прокуратура Свердловского района Иркутска немедленно организовала проверку по факту происшествия. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время расследование обстоятельств инцидента продолжается.