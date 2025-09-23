Машина перевернулась и загорелась после столкновения с лосем в Кировской области

ДТП случилось вечером 22 сентября на 16-м километре трассы Киров — Советск — Яранск. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 на скорости не успел увернуться от дикого животного, внезапно выбежавшего на проезжую часть.

Как сообщает телеграм-канал МЧС Кировской области, от мощного удара легковушку отбросило в кювет: она перевернулась на крышу и почти мгновенно вспыхнула. Спасателям с двумя единицами спецтехники пришлось приложить значительные усилия, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание.

Работа оперативных служб заняла продолжительное время, движение по участку Советского тракта ограничили.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят осмотр места аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося. Точное количество людей, находившихся в автомобиле, а также их состояние не раскрываются.