Машина перевернулась и загорелась после столкновения с лосем в Кировской области

Как сообщает телеграм-канал МЧС Кировской области, от мощного удара легковушку отбросило в кювет: она перевернулась на крышу и почти мгновенно вспыхнула. Спасателям с двумя единицами спецтехники пришлось приложить значительные усилия, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание.
Работа оперативных служб заняла продолжительное время, движение по участку Советского тракта ограничили.
На данный момент сотрудники ГИБДД проводят осмотр места аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося. Точное количество людей, находившихся в автомобиле, а также их состояние не раскрываются.