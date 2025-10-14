Драка из-за коробки передач закончилась стрельбой в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел вечером 13 октября в Московском районе Северной столицы. Все началось с того, что двое мужчин приехали в промзону с целью купить коробку передач, однако во время осмотра ее состояние их категорически не устроило.

Как сообщает издание «Фонтанка», начавшаяся словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение, в ходе которого к стороне продавца присоединились еще двое его знакомых. Один из них, пытаясь повлиять на ситуацию, достал травматический пистолет «Пионер» и произвел выстрел в воздух.

В полицию поступило сообщение о шуме, прибывший наряд задержал и доставил в отдел всех участников конфликта. Среди них оказались жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Удмуртской республики и один петербуржец.

На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, включая законность владения оружием..