Водитель мопеда насмерть сбил пенсионерку на рынке в Ставропольском крае

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья, 67-летняя пострадавшая, жительница соседнего региона, скончалась на месте ДТП от полученных травм еще до прибытия медиков.
Последующее расследование выявило шокирующие подробности о личности виновника аварии: за последние два года он успел нарушить Правила дорожного движения 40 раз.
На данный момент следователи проводят проверку, чтобы установить все детали случившегося.
