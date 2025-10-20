Водитель мопеда насмерть сбил пенсионерку на рынке в Ставропольском крае

Инцидент произошел утром 20 октября. Мужчина за рулем электромопеда TailG не предоставил преимущество в движении пожилой женщине на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего и случилась авария.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья, 67-летняя пострадавшая, жительница соседнего региона, скончалась на месте ДТП от полученных травм еще до прибытия медиков.

Последующее расследование выявило шокирующие подробности о личности виновника аварии: за последние два года он успел нарушить Правила дорожного движения 40 раз.

На данный момент следователи проводят проверку, чтобы установить все детали случившегося.

