Мать 30 детей попала в ДТП, когда везла гуманитарную помощь для бойцов СВО

Ирина Вервельская из Благовещенска на личной «Газели» везла собранные для военных продукты и необходимые вещи. Автомобиль попал в аварию в Саратовской области, и основной удар пришелся на сторону водителя.

Среди военнослужащих, которые получат эту посылку, находится и ее родной сын

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, спасателям пришлось разрезать конструкцию кабины, чтобы освободить зажатую в ней Ирину. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице города Балаково, у нее диагностировали серьезную травму ноги. Врачи готовят женщину к операции, после чего планируют перевести ее в одну из уфимских клиник для дальнейшего лечения.

Несмотря на случившееся, гуманитарная миссия продолжилась — местные волонтеры взяли на себя обязательство доставить собранный груз до пункта назначения.

Ирина Вервельская известна тем, что воспитывает троих родных детей, еще двоих она усыновила, а для двадцати пяти является приемной матерью. Многие из них уже выросли, покинули родительский дом и создали собственные семьи.