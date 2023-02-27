Сколько стоит дорога на фронт, или Зачем гражданские едут на передовую

Дороги, как известно, это артерии любой страны и по их состоянию можно судить и о том, насколько экономически развито государство. Наша транспортная сеть, включая ее протяженность, все еще оставляет желать лучшего, однако в материковой части России ситуация заметно улучшается. Хороших дорог, что признают многие автопутешественники, по стране стало больше. Но с ними увеличилось до бесконечности и число дорожных камер, а также знаков, регламентирующих ограничение скоростного режима на минималках — например, до 50 км/ч. Их умудряются вешать даже на магистралях, что, конечно, не может не раздражать водителей.

ДОРОГИ ВОЙНЫ

– Например, Таврида — шикарная трасса, пересекающая весь Крым, заметно улучшила мобильность населения, если бы не одно но — бесконечные знаки 80—90, — говорит Алексей Живов. — А что касается освобожденных территорий, то тут некоторые крупные трассы отремонтированы на 90%. Например, так называемый сухопутный коридор в Крым у нас действительно в отличном состоянии. А вот о дорогах в Херсонской и Запорожской областях пока такого, к сожалению, не скажешь. Проблема в том, что там не велось дорожное строительство на протяжении последних лет 15, как минимум… Еще из неизбежного, что нередко подстерегает волонтеров по пути на передовую — большое количество блокпостов.

– Условно они стоят через каждые 10 км, даже чаще, хотя некоторые уже пустуют: видимо, сейчас в них нет необходимости. На функционирующих же блокпостах регулярно проверяют документы. Гражданским проехать в Крым, конечно, значительно проще. По дорогам, проходящим вдали от линии фронта, никаких особых документов не требуют, достаточно просто показать паспорт и сообщить зачем, и куда едешь…