Сколько стоит дорога на фронт, или Зачем гражданские едут на передовую

Дороги, как известно, это артерии любой страны и по их состоянию можно судить и о том, насколько экономически развито государство. Наша транспортная сеть, включая ее протяженность, все еще оставляет желать лучшего, однако в материковой части России ситуация заметно улучшается. Хороших дорог, что признают многие автопутешественники, по стране стало больше. Но с ними увеличилось до бесконечности и число дорожных камер, а также знаков, регламентирующих ограничение скоростного режима на минималках — например, до 50 км/ч. Их умудряются вешать даже на магистралях, что, конечно, не может не раздражать водителей.
ДОРОГИ ВОЙНЫ
– Например, Таврида — шикарная трасса, пересекающая весь Крым, заметно улучшила мобильность населения, если бы не одно но — бесконечные знаки 80—90, — говорит Алексей Живов. — А что касается освобожденных территорий, то тут некоторые крупные трассы отремонтированы на 90%. Например, так называемый сухопутный коридор в Крым у нас действительно в отличном состоянии. А вот о дорогах в Херсонской и Запорожской областях пока такого, к сожалению, не скажешь. Проблема в том, что там не велось дорожное строительство на протяжении последних лет 15, как минимум… Еще из неизбежного, что нередко подстерегает волонтеров по пути на передовую — большое количество блокпостов.
– Условно они стоят через каждые 10 км, даже чаще, хотя некоторые уже пустуют: видимо, сейчас в них нет необходимости. На функционирующих же блокпостах регулярно проверяют документы. Гражданским проехать в Крым, конечно, значительно проще. По дорогам, проходящим вдали от линии фронта, никаких особых документов не требуют, достаточно просто показать паспорт и сообщить зачем, и куда едешь…
ПОЧТИ БЕЗ ГАИ
По словам Алексея, на блокпостах полиция стоит редко. Чаще это росгвардейцы, может быть сотрудники ЧОП, порой сами военные. А вот в ДНР вас встретят уже бойцы боевого корпуса «Каскад», а на въезде в города — представители военных комендатур, на зданиях которых часто можно увидеть флаги разных национальных республик России.
– В Запорожье мне попадались «чеченские» и «башкирские» блокпосты, на «русских» постах регулярно вижу российские флаги со Спасом в центре или «имперки». — На большинстве блокпостов стоят военнослужащие и ведут себя вежливо. У меня практически ни разу проблем с ними не возникало. Но в Херсонской области у других моих коллег они были и довольно серьезные. Например, от волонтеров, журналистов начинали требовать какие-то несуществующие документы. Что касается гаишников, то их я тоже, конечно, встречаю по дороге, но чаще всего они попадаются рядом с крупными городами. Или опять же на блокпостах. На двойных блокпостах встречают военные, а потом стоит ГАИ. Любопытно, но страховку на машину еще никто не спрашивал. А вот документы на авто проверяют…
Стоит отметь, что по освобожденным территориям можно ездить только в строго отведенные часы комендантского часа — обычно это с 6:00 утра до 9:00 вечера. Если выезжаешь в неурочное время — должен быть соответствующий пропуск. Если его нет, машину могут поставить на прикол, а водителя отвезут в военную комендатуру для выяснения личности.
Как «не высушить» машину
– Путешествовать в вечернее время просто небезопасно, — отмечает Алексей. — Мы обычно, когда подъезжаем к постам, включаем в машине весь свет, чтобы хорошо было видно наши лица. Там на нас обычно светят фонариком, показывают, что надо остановиться. Мы следуем требованию, показываем все документы, объясняем кто мы, куда и зачем. И обычно в 99% таких случаев продолжаем своё путешествие…
По словам Алексея, с заправками на освобожденных территориях проблем особых нет. Правда, бензин дороже процентов на 15—20, чем материке, но и Аи− 95 и Аи−92 всегда в наличии, дизельное топливо тоже, хотя, как говорят, не очень высокого качества.
– Сейчас здесь стали появляться и брендовые заправки. Естественно, везде идет расчет в рублях. Но чаще всего в наличных, потому что карточки мало, где работают. Кстати, была у меня одна ситуация. Я уже дважды «сушил» машину на освобожденных территориях и потом приходилось буксировать ее до ближайшей заправки. Поскольку плотность заправочных АЗС тут невысокая, большинство из них разрушены или закрыты, теперь приходится всегда рассчитывать бензин с запасом.
ЦЕНА ВОПРОСА
– Если говорить о цене поездки в зону СВО, то одно такое путешествие обходится примерно в 2 полных бака бензина. Это если мы едем на УАЗе, который довольно прожорлив. То есть это 15 л на сотню, а то и больше с учетом того, что там плохие дороги и, соответственно, поездка в одну сторону обходится в 3500 рублей минимум, а чаще больше, то есть в среднем в два конца — это обычно 10 000. — Опять же все зависит от того, как далеко я еду. Нередко могу поехать не в один пункт, а в два-три места назначения, а это двое-трое суток. Тогда дорога растягивается более чем на 1000 км или даже на 1500 км. Плюс тысяч в семь-восемь обходятся расходы после поездки: очень часто приходится что-то в машине ремонтировать. Чаще всего — подвески, тут затраты могут быть вообще не прогнозируемы…
Питаются волонтеры, по словам Алексея, в пути, где придется, В основном это кафе в крупных городах. Цены там, естественно, ниже, чем в материковой части России, но и ассортимент беднее. Обычно обед обходится в 500—800 рублей, лишь бы найти, где нормально поесть было в целом — это не всегда просто.
Также непросто и с ночлегом. В Херсоне, например, было достаточно большое количество разнообразных гостиниц. Простеньких, но вполне себе комфортабельных, также квартиры сдавались посуточно. Сейчас, понятно, Херсон для наших активистов вне доступа.
– В Мелитополе по каким-то причинам практически не работает гостиничный сектор, там огромное количество мини-отелей, которые не функционируют. Очень часто приходится ночевать в абсолютно спартанских условиях. Нам, конечно, не привыкать. Иногда мы гостим по месту дисклокации какого-нибудь подразделения непосредственно в частях. Это может быть и подземный блиндаж, и занятый жилой дом, какое-то бывшее социальное или образовательное учреждение. То есть, вполне обычная ситуация, когда приходится спать в спальном мешке на полу в казарме…
Возвращаясь к цене поездки, с учетом или без учета ночлега, в целом она обходится в сумму от 10 до 15 000—16 000 ₽ Это если брать все вместе — бензин, питание, ночевку. В зависимости от дальности и длительности поездки может обойтись и в 18 000. Разумеется, с собой в дорогу волонтерам нужна и экипировка.
– Лучше всего брать с собой канистру бензина, запасные части для машины, инструменты, — продолжает Алексей, отмечая, что случиться в такой поездке может что угодно, но друзья среди военных всегда постараются прийти на выручку. Также нужно помнить, что связь в зоне СВО работает по-разному, очень часто ее вообще нет. Поэтому коммуникации происходят, как в прошлом веке — путем простого человеческого общения.
– Меня никто не заставлял ехать в зону СВО. Это мое добровольное решение. Все риски понятны. Но оставаться в стороне от истории сил нет. Армии нужна помощь и эта помощь приходит. И когда я приезжаю к военным, всегда говорю: это не я приехал, а в моем лице сотни и тысячи людей, которые помогают покупать все необходимое и переживают за парней. Вместе победим…