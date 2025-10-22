Разгневанный дятел в брачный период повредил более 20 автомобилей

В тихом районе Сквам-Хилл в Рокпорте (штат Массачусетс, США) жители столкнулись с необычным нарушителем спокойствия. С конца марта боковые зеркала и стекла их машин подвергаются регулярным налетам самца птицы семейства дятловых — вида желны (лат. Dryocopus martius) крупного размера.

Как сообщает издание The New York Times, особь, которую узнают по характерной ярко-красной полоске вдоль щеки, ведет себя крайне агрессивно. По словам профессора биологии Мэттью Фуксягера из Брауновского университета, такое поведение характерно для периода спаривания: у дятлов повышается уровень тестостерона, и они яростно защищают свою территорию. А когда видят свое отражение, то воспринимают его как соперника и атакуют.

Местные жители пробовали разные методы защиты. Те, у кого нет возможности оставлять автомобиль в гараже, укутывают внешние зеркала в полиэтиленовые пакеты, полотенца или толстовки.

Майк Фостер, владелец пикапа Ford F-350, рассказал, как однажды птица устроилась на его боковом окне и смотрела ему прямо в глаза около 30 секунд, после чего взбрыкнул, оставив на стекле заметную трещину.

Несмотря на неудобства, многие жители относятся к ситуации с юмором, хотя и надеются, что ситуация в скором времени разрешится.