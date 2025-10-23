«Хирург» проводил операции по увеличению мужских органов прямо в салоне машины

Как сообщает издание Daily Mail, правоохранители получили множество жалоб на его клинику и начали расследование. Оно привело их к задержанию нарушителя прямо в «операционной», которой являлся салон старого седана Toyota Corolla 1990-х годов.
Во время ареста у мужчины изъяли 189 различных типов имплантатов, местные анестетики, хирургические лезвия, иглы и другое оборудование. Подчеркивается, что все эти предметы хранились в антисанитарных условиях, а во время процедур «врач» не стерилизовал инструменты, что создавало прямой риск инфекций.
Сам Питтая признался, что никогда не имел медицинского образования, а профильные навыки приобрел через просмотр видео в социальных сетях. Его услуги стоили 1000 бат (около 2500 в рублях) за имплантацию «жемчуга», 5000 бат за обрезание (около 12 000 в рублях) и 10 000 бат (около 24 000 в рублях) за инъекции для увеличения органов.
Теперь подпольному хирургу грозит до трех лет тюрьмы и крупный штраф.