«Хирург» проводил операции по увеличению мужских органов прямо в салоне машины

Необычную преступную деятельность пресекли сотрудники полиции Таиланда. Питтая Мулин, известный под псевдонимом Чанг Яй Модифай, предлагал клиентам услуги по увеличению гениталий, обрезанию и имплантации «жемчуга» через свой аккаунт в социальных сетях. При этом он подчеркивал, что для удобства заказчиков готов работать «на выезд».

Как сообщает издание Daily Mail, правоохранители получили множество жалоб на его клинику и начали расследование. Оно привело их к задержанию нарушителя прямо в «операционной», которой являлся салон старого седана Toyota Corolla 1990-х годов.

Во время ареста у мужчины изъяли 189 различных типов имплантатов, местные анестетики, хирургические лезвия, иглы и другое оборудование. Подчеркивается, что все эти предметы хранились в антисанитарных условиях, а во время процедур «врач» не стерилизовал инструменты, что создавало прямой риск инфекций.

Сам Питтая признался, что никогда не имел медицинского образования, а профильные навыки приобрел через просмотр видео в социальных сетях. Его услуги стоили 1000 бат (около 2500 в рублях) за имплантацию «жемчуга», 5000 бат за обрезание (около 12 000 в рублях) и 10 000 бат (около 24 000 в рублях) за инъекции для увеличения органов.

Теперь подпольному хирургу грозит до трех лет тюрьмы и крупный штраф.