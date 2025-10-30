Отчаявшийся отец-рецидивист воровал топливо, чтобы увидеться с детьми

В суде города-графства Лимерик в Ирландии рассмотрели дело о краже, совершенной по необычным обстоятельствам. 31-летний Эндрю Дейли признал вину за то, что дважды заправлял свою машину на АЗС, после чего сбегал без оплаты.

Как сообщает издание Limerick Post, общая сумма нанесенного им ущерба составила 340 евро (около 31 тысячи рублей). Адвокат подсудимого рассказал присяжным, что на момент совершения действий его клиент переживал тяжелый жизненный период — после увольнения с работы мужчина остался без средств к существованию, однако все равно хотел увидеться с двумя тяжелобольными детьми, проживающими в соседнем графстве Клэр.

Как выяснилось позже, ранее у Эндрю уже были проблемы с законом. За ним числилось суммарно 55 проступков, включая кражи, нападения и несоблюдения ПДД. Помимо этого, у него было два условных приговора на сроки в три месяца и два года. После истории с топливом есть риск, что суд решит привести их в исполнение.

Пока что мужчину отправили под стражу на неделю для последующего рассмотрения дел в судах городов Эннис и Нина.