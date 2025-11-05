Автомобиль разорвало пополам после ДТП в Смоленской области

27-летняя девушка на хетчбэке ВАЗ-2114 совершала поворот и не предоставила преимущество в движении Mercedes-Benz, за рулем которого находился 30-летний мужчина. Водитель иномарки среагировать не успел, и машины столкнулись.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Смоленской области, в результате удара от ВАЗа практически ничего не осталось — он получил катастрофические повреждения, буквально разорвавшись на две части. Виновница аварии, к счастью, выжила, но ей потребовалась срочная помощь. Прибывшие на место событий медики доставили девушку в ближайшую больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося.

