Гражданин отсудил 50% стоимости авто, пригнанного продавцом из-за границы

Как сообщает портал gorodarmavir.ru, автолюбитель, желая защитить свои права, подал иск на компанию. Рассмотрев все детали дела, Армавирский городской суд встал на сторону потребителя и постановил взыскать с исполнителя причиненные убытки и неустойку, которая составила половину процента от стоимости услуги за каждый день просрочки. В итоге общая сумма компенсации превысила половину цены самого автомобиля.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как жительница Башкирии пытается взыскать 4,8 млн рублей за уничтоженный кроссовер, который два раза попал в ДТП, сгорел, а потом его остатки украли.