Гражданин отсудил 50% стоимости авто, пригнанного продавцом из-за границы

Мужчина заключил договор с юридическим лицом на комплекс услуг, который включал поиск, покупку и последующий ввоз в Россию с растаможиванием автомобиля с полным пакетом документов. Однако посредник нарушил свои обязательства, доставив транспортное средство на несколько месяцев позже оговоренного срока и не подготовил все необходимые бумаги.

Как сообщает портал gorodarmavir.ru, автолюбитель, желая защитить свои права, подал иск на компанию. Рассмотрев все детали дела, Армавирский городской суд встал на сторону потребителя и постановил взыскать с исполнителя причиненные убытки и неустойку, которая составила половину процента от стоимости услуги за каждый день просрочки. В итоге общая сумма компенсации превысила половину цены самого автомобиля.

