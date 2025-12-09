Автомобиль провалился под лед на закрытой переправе в Тюменской области

Как сообщает портал «Тюмень Онлайн», служба экстренного реагирования подтвердила факт происшествия. Они уточнили, что водитель смог самостоятельно выбраться из салона и покинуть место событий, не обращаясь за помощью к спасателям.
Оказалось, что мужчина сел за руль в темное время суток и намеренно рискнул выехать на лед, хотя официальный зимний переезд в этом месте еще не начал функционировать и не был сдан в эксплуатацию. Таким образом, он грубо нарушил правила безопасности, что и привело к затоплению транспортного средства.
Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают водителя. Ему грозит административное наказание — за нарушение правил эксплуатации переправ.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кузбассе автомобиль самостоятельно пришел в движение и улетел в реку.