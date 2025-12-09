Автомобиль провалился под лед на закрытой переправе в Тюменской области

Инцидент случился на реке Иртыш под Тобольском. Водитель серого Chevrolet решил сократить путь, для чего выехал на тонкий лед. Однако покров в этом месте еще не успел набрать достаточную толщину, из-за чего передняя часть машины резко ушла под воду.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал

Как сообщает портал «Тюмень Онлайн», служба экстренного реагирования подтвердила факт происшествия. Они уточнили, что водитель смог самостоятельно выбраться из салона и покинуть место событий, не обращаясь за помощью к спасателям.

Оказалось, что мужчина сел за руль в темное время суток и намеренно рискнул выехать на лед, хотя официальный зимний переезд в этом месте еще не начал функционировать и не был сдан в эксплуатацию. Таким образом, он грубо нарушил правила безопасности, что и привело к затоплению транспортного средства.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают водителя. Ему грозит административное наказание — за нарушение правил эксплуатации переправ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кузбассе автомобиль самостоятельно пришел в движение и улетел в реку.