На трассе Сургут-Салехард один человек погиб при столкновении трех автомобилей

Три легковых автомобиля накануне столкнулись на 638-м километре трассы Сургут-Салехард.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, в результате столкновения автомобилей УАЗ Патриот, Audi и Toyota Land Cruiser один человек погиб на месте, другие участники ДТП получили травмы. Точное число пострадавших и степень тяжести их травм уточняется.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы ведут проверку всех обстоятельств происшествия. Прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования и его результатами.

Помимо этого, будет проведена оценка состояния безопасности движения на данном участке дороги. Это позволит выявить возможные факторы, способствовавшие возникновению ДТП.